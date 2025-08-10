3.71 BYN
Франция намерена отменить 2 государственных праздника
Страны ЕС изобретают все более экзотические способы преодоления бюджетного дефицита. Накануне французский премьер Франсуа Байру сообщил, сколько его правительство намерено сэкономить на отмене двух государственных праздников.
Власти собираются исключить из перечня нерабочих два дня после Пасхи, а также День Победы 8 мая. Предполагается, что это принесет в бюджет 4 млрд 200 млн евро.
Официальный Париж ссылается на британский пример - у французов сегодня 11 госпраздников, а у британцев только 8, и им вполне хватает. Однако страны ЕС предпринимают попытки реализовать и более масштабные инициативы.
Та же Франция одобрила поправку в закон о налогообложении - вскоре граждане, где бы они ни жили, будут обязаны уплачивать подоходный налог только на родине.
Подобная норма уже действует в Испании, ее готовятся ввести в Германии, Норвегии, Великобритании. Это принципиально изменит понятие "налогового резидентства" - раньше европейцы платили налоги там, где жили более 180 дней в год. Теперь это правило массово отменяется.