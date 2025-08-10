Франция намерена отменить 2 государственных праздника

Страны ЕС изобретают все более экзотические способы преодоления бюджетного дефицита. Накануне французский премьер Франсуа Байру сообщил, сколько его правительство намерено сэкономить на отмене двух государственных праздников.

Власти собираются исключить из перечня нерабочих два дня после Пасхи, а также День Победы 8 мая. Предполагается, что это принесет в бюджет 4 млрд 200 млн евро.

Официальный Париж ссылается на британский пример - у французов сегодня 11 госпраздников, а у британцев только 8, и им вполне хватает. Однако страны ЕС предпринимают попытки реализовать и более масштабные инициативы.

Та же Франция одобрила поправку в закон о налогообложении - вскоре граждане, где бы они ни жили, будут обязаны уплачивать подоходный налог только на родине.