Франция выступила за немедленное приглашение Украины в НАТО

Франция считает первоочередной задачей согласовать официальное приглашение Украины в НАТО, хотя и признает, что сам процесс вступления в альянс может быть довольно долгим.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада в интервью газете Le Parisien.

"Приглашение - это первый этап, политический сигнал, мы могли бы сделать это уже сейчас. Мы стараемся убедить наших партнеров, даже с учетом того, что процесс вступления долог и требователен", - сказал он. Министр-делегат также заявил о желании Парижа "сопроводить" Украину на пути в ЕС и НАТО, что, по его мнению, обеспечит безопасность Европы.

Ранее в интервью газете Le Journal du Dimanche Аддад заявлял, что Франция поддерживает Украину "не из альтруизма", а ради сохранения собственного авторитета в Европе. Он утверждал, что именно Франция подтолкнула своих партнеров к расширению военной поддержки Киева, включая поставки танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО. По его словам, поражение Украины повлияет на "оборонный авторитет" Франции в Европе.