Французские медики недовольны сокращением финансирования

Накануне вся Франция была охвачена забастовками медиков: профсоюз, объединяющий врачей и вспомогательный персонал, призвал своих членов к протесту против сокращения бюджетных расходов на здравоохранение.

В Париже тысячи медиков осаждали здание профильного министерства. Из-за правительственного кризиса и увольнения премьера, в Минздраве вряд ли был хоть кто-нибудь, кто оценил масштаб и красочность протестов.