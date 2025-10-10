3.69 BYN
Французские медики недовольны сокращением финансирования
Автор:Редакция news.by
Накануне вся Франция была охвачена забастовками медиков: профсоюз, объединяющий врачей и вспомогательный персонал, призвал своих членов к протесту против сокращения бюджетных расходов на здравоохранение.
В Париже тысячи медиков осаждали здание профильного министерства. Из-за правительственного кризиса и увольнения премьера, в Минздраве вряд ли был хоть кто-нибудь, кто оценил масштаб и красочность протестов.
Два последних кабинета страны пытались урезать расходы бюджета на 43 млрд евро. При этом медицинская касса должна была лишиться почти 5 млрд. Планы властей сократить расходы и привели к отставке двух премьеров в течение одного только месяца.