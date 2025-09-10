Французы не одобряют нового премьер-министра

Политический кризис во Франции может привести к очередной смене правительства. По данным опроса, две трети жителей Пятой республики отрицательно восприняли решение Макрона назначить новым премьером страны одного из соратников, министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню.

Координатор партии "Непокоренная Франция" заявил о намерении вынести вотум недоверия правительству нового премьер-министра, если он сам не запросит проведения голосования во время своего первого обращения с программной речью к парламенту.