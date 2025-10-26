ФРГ переживает самый затяжной кризис за последние годы

По данным института экономических исследований, с 2015 года госрасходы выросли на 25 %. Вместе с тем бизнес-инвестиции вернулись к уровню десятилетней давности, а ВВП не растет с 2018-го. Безработица достигла максимальных за последние 10 лет 3-х млн человек. На грани кризиса оказалась и химическая промышленность страны.