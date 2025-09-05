3.70 BYN
Генассамблея ООН одобрила сотрудничество с ШОС
Автор:Редакция news.by
Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС, несмотря на сопротивление ряда стран Запада.
В поддержку выступили 120 государств. 27 против - ожидаемо это Польша, Эстония, Франция, Финляндия, Латвия, США и Украина. Еще 28 стран воздержались, среди них Венгрия, Италия, Япония, Португалия.
В резолюции отмечается конструктивная роль ШОС в обеспечении мира и устойчивого развития, а также важность укрепления диалога и взаимодействия с ООН.
Соавторами документа стали Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.