Генассамблея ООН одобрила сотрудничество с ШОС

Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС, несмотря на сопротивление ряда стран Запада.

В поддержку выступили 120 государств. 27 против - ожидаемо это Польша, Эстония, Франция, Финляндия, Латвия, США и Украина. Еще 28 стран воздержались, среди них Венгрия, Италия, Япония, Португалия.

В резолюции отмечается конструктивная роль ШОС в обеспечении мира и устойчивого развития, а также важность укрепления диалога и взаимодействия с ООН.