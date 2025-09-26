3.64 BYN
Генсек НАТО признал невозможность сбивать БПЛА дорогостоящими ракетами
Автор:Редакция news.by
Вооруженные силы Запада больше не могут сбивать беспилотники с помощью дорогостоящих ракет. Об этом заявил генсек НАТО. По словам Рютте, использовать ракеты за полмиллиона или миллион долларов против БПЛА стоимостью в одну-две тысячи нет смысла.
В альянсе считают более разумным внедрение новых технологий для борьбы с дронами. И страны НАТО начнут реализовывать их в ближайшие недели.