Генсек НАТО признал невозможность сбивать БПЛА дорогостоящими ракетами

Вооруженные силы Запада больше не могут сбивать беспилотники с помощью дорогостоящих ракет. Об этом заявил генсек НАТО. По словам Рютте, использовать ракеты за полмиллиона или миллион долларов против БПЛА стоимостью в одну-две тысячи нет смысла.

В альянсе считают более разумным внедрение новых технологий для борьбы с дронами. И страны НАТО начнут реализовывать их в ближайшие недели.

В миреЕвропа

НАТОМарк Рютте