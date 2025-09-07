Германия направила в Литву более 1 тыс. единиц техники

Бронемашины, танковые тягачи, медицинские грузовики, другое оборудование и сопровождающий персонал были переброшены из немецкого Ростока через Балтийское море за шесть рейсов на двух грузовых судах. По прибытии в порт колонна 37-й бронетанковой бригады направилась в Пабраде и другие литовские военные базы. Совместно с военными из 13 стран-партнеров по НАТО будет отработана защита Балтийского региона в условиях военного конфликта. В учениях, которые на этот раз не являются официальными маневрами НАТО, участвуют более 8 тыс. солдат и офицеров, а также 40 кораблей, 30 самолетов и вертолетов и под 2 тыс. военных машин. Сроки проведения учений держатся в строжайшем секрете.