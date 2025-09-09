Германия не может справиться с кризисом и делает ставку на войну

Экономика ФРГ продолжает переживать кризис. По данным Евростата, за последний квартал сокращение ВВП составило 0,3 %. Это вроде бы незначительная цифра, но Германия вот уже два года не может выбраться из рецессии. Промышленность страны утратила конкурентоспособность.



Накануне канцлер Мерц заявил: ВТО больше не работает и членство в ней лишилось всякого смысла. Между тем именно Германия раньше была главным сторонником Всемирной торговой организации как столпа равноправной торговли.