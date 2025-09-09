3.69 BYN
Германия не может справиться с кризисом и делает ставку на войну
Автор:Редакция news.by
Экономика ФРГ продолжает переживать кризис. По данным Евростата, за последний квартал сокращение ВВП составило 0,3 %. Это вроде бы незначительная цифра, но Германия вот уже два года не может выбраться из рецессии. Промышленность страны утратила конкурентоспособность.
Накануне канцлер Мерц заявил: ВТО больше не работает и членство в ней лишилось всякого смысла. Между тем именно Германия раньше была главным сторонником Всемирной торговой организации как столпа равноправной торговли.
Теперь Берлин намерен развивать исключительно военную промышленность, причем за казенный счет. Глава "Рейнметалл" объявил, что к середине 2026 года его компания заключит контрактов на 120 млрд евро. Это означает шестикратный рост за какие-то 18 месяцев.