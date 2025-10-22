Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Германия не примет на лечение раненых детей из Газы и Израиля

Правительство Германии отказалось принимать на лечение детей из Газы и Израиля. Речь идет о 20 больных и раненых малышах.

Мэр Ганновера заявил, что глубоко сожалеет о таком ужасном ответе Министерства внутренних дел Германии.

МВД Германии объяснило свои действия рядом возможных сложностей. Так, в документе подчеркивается, что "даже после прогресса в прекращении боевых действий ситуация в секторе Газа остается крайне запутанной и непредсказуемой".

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Германиядетисектор ГазаИзраиль