Германия призывает другие европейские страны передать системы ПВО Украине

Европейские страны должны подумать о передаче Украине систем ПВО, об этом заявил глава МИД ФРГ Вадефуль. По его словам, "некоторые государства ими располагают, но не используют ежедневно". Какие именно - глава ведомства предпочел не уточнять в целях конфиденциальности.

Кроме того, Вадефуль добавил, что говорить с Лавровым "сейчас бессмысленно", но если Россия вдруг "откажется от конфликта", то Германия готова "поспособствовать переговорам".