Германия призывает другие европейские страны передать системы ПВО Украине
Автор:Редакция news.by
Европейские страны должны подумать о передаче Украине систем ПВО, об этом заявил глава МИД ФРГ Вадефуль. По его словам, "некоторые государства ими располагают, но не используют ежедневно". Какие именно - глава ведомства предпочел не уточнять в целях конфиденциальности.
Кроме того, Вадефуль добавил, что говорить с Лавровым "сейчас бессмысленно", но если Россия вдруг "откажется от конфликта", то Германия готова "поспособствовать переговорам".
Берлин продолжает наращивать военную помощь Киеву, которая уже превысила 40 млрд евро. Встреча "коалиции желающих" в Париже 4 сентября прошла без конкретных решений, а некоторые страны, включая Польшу, Италию, Румынию и Болгарию, наотрез отказались участвовать в будущих миссиях для поддержки Украины.