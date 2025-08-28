Германия строит сеть железных дорог для переброски войск и военной техники на восточный фланг НАТО и оттуда к границе Украины, сообщают местные СМИ.



В материале уточняется - с помощью этих магистралей альянс сможет направить в зоны военных операций до 800 тысяч солдат, а также оружие и технику.