Германия в ближайшие 2 года выделит на помощь Украине по 9 млрд евро
Автор:Редакция news.by
Германия закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро. Об этом заявил министр финансов ФРГ.
Он также подчеркнул, что поддержка Киева важна "для стабильности страны и безопасности Европы".
По данным Минфина, Берлин с февраля 2022 года и до конца 2024-го предоставил Украине свыше 50 млрд евро. При этом ВВП Германии во втором квартале пересмотрен в сторону снижения. Как пишет Financial Times, крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,3 % на фоне падения экспорта и инвестиций.