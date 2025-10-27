Закрытие литовской границы - это процесс выпрашивания денег у Брюсселя под крики об "угрозе"

Полное ощущение, что закрытием границы официальный Вильнюс повторяет польский фарс. То есть это попытка выпросить деньги под предлогом обороны. Но сейчас обозначился еще и возможный сценарий перекрытия сообщения с Калининградской областью.

Литва в четвертый раз за последние несколько дней закрыла границу с Беларусью. Предлог смехотворнее не придумаешь: сигаретные дроны и метеозонды, видите ли, угрожают воздушному пространству. Люди на полном серьезе сражаются с воздушными шариками. Польша начинала с учений "Запад", Литва поднимает ставку - теперь у нее и шарики летают неправильно.

На границе хаос. В очереди фуры и легковые машины. Люди спят в кабинах, дети плачут. Не у всех достаточно еды и воды. Это не безопасность, а садизм. Литва объявляет шары угрозой, но игнорирует человеческие страдания. Аэропорты закрыты, транзит стоит, люди мучаются.



А комиссия по нацбезопасности 27 октября должна решить, сколько это продлится. Как будто никто не понимает: это не про шары, а про геополитический цирк. Оказывается, чтобы выглядеть солидно, по мнению депутата Саулюса Сквернялиса, надо полностью остановить грузы из Беларуси: "Грузы, следующие из Беларуси через Литву, должны быть либо полностью остановлены, либо их досмотр должен проводиться даже на железной дороге в течение 10 дней. Такие действия должны быть предприняты, чтобы мы, как государство, выглядели солидно. Сейчас мы выглядим как бессильное государство". Вот это логика!

Репетиция блокады: впереди отрезание Калининграда?

Но дело не в воздушных шариках. Месяц назад Урсула фон дер Ляйен инспектировала границу. После этого Польша ее закрыла, теперь Литва. Администрация президента Науседы уже проговорилась: готовы отработать блокирование транзита в Калининград. В опасные игры играют что Литва, что Польша. Это же провоцирование России на ответ. Впрочем, и без этого закрытие границы - это удар по бизнесу, по транзиту. Поляки недолго продержались. Убытки считают до сих пор и решают, кто же их покроет.

В международном праве перекрытие пути - это повод к войне

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН:

"Перекрыть полностью проезд, проход из Республики Беларусь на территорию Литовской Республики нельзя для граждан Российской Федерации, потому что действует соглашение, которое подписано Европейским союзом и Российской Федерацией, о транзите между двумя частями России: основной частью, так сказать, и Калининградской областью. В международном праве перекрытие пути, например, между одной частью страны и другой - это уже повод к войне".

Вспомним во сколько обошлись Литве некоторые ее кульбиты. Отказ от транзита белорусских калийных удобрений в 2022-м - выстрел в ногу. Порт Клайпеда потерял миллионы: объемы упали, работники уволены, бюджет недосчитался прибыли. Беларусь переориентировалась, а Литва кусает локти. А нота против Китая из-за тайваньского офиса?



Литва решила поиграть в большую политику. Пекин понизил дипотношения, вычеркнул Литву из таможенного реестра, остановил импорт. Экспорт Литвы в Китай рухнул, компании пострадали, экономика потеряла. За что? За иллюзию влияния. Это называется стратегический провал. А если вспомнить про содержание всяких офисов политических мошенников. В год по миллиону евро? А теперь, видать, посчитали и прослезились. Отказываются. Бюджет Литвы как тот бычок из стишка - идет, качается, вздыхает на ходу.

И что же в сухом остатке? Очередное закрытие границы - это не защита от угроз. Это снова выстрел себе в ногу. По экономике, по логистике, по остаткам репутации.