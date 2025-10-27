В Минске на время изменится движение пассажирского транспорта

В Минске из-за проведения работ по асфальтированию улицы Свердлова на участке от улицы Ульяновской до улицы Аранской (не включая перекрестки) 27-29 октября произойдут изменения в движении общественного пассажирского транспорта. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на предприятие "Минсктранс".

С 21:00 27 октября до 5:30 28 октября на период выполнения работ по четной стороне улицы Свердлова (в направлении от улицы Ульяновской к улице Маяковского) движение троллейбусных маршрутов № 3, 16 и автобусного маршрута № 79 будет организовано в направлении ж/д вокзала без изменений. От остановки "Вокзал" они будут разворачиваться через трамвайные пути и двигаться по улицам Бобруйской, Ульяновской, Ленина, Партизанскому проспекту и далее по маршрутам.

Для троллейбусного маршрута № 36 в направлении ДС "Юго-Запад" движение будет организовано по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской (через пассажирский терминал без выполнения остановки на нем) и далее по маршруту. В направлении ДС "Серебрянка" маршрут пройдет по улицам Бобруйской, Ульяновской, Ленина, Партизанскому проспекту и далее по маршруту.

Движение троллейбусов № 6, 20 и автобусных маршрутов № 3С, 102 в направлении ж/д вокзала останется без изменений. От остановки "Вокзал" они будут двигаться по улице Бобруйской, площади Мясникова, улицам Московской, Толстого, Могилевской, Маяковского и далее по маршрутам. Для автобусных маршрутов № 3С, 102 без выполнения ОП на изменяемом участке.

Для троллейбусного маршрута № 22 в направлении ДС "Карастояновой" движение будет организовано по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской и далее по маршруту. В направлении ДС "Лошица-2" - по проспекту Независимости, улице Бобруйской, площади Мясникова, улицам Московской, Толстого, Могилевской, Маяковского и далее по маршруту.

С 21:00 28 октября до 5:30 29 октября, на период выполнения работ по нечетной стороне улицы Свердлова (в направлении от улицы Маяковского к улице Ульяновской), движение троллейбусов № 3, 16 и автобусного маршрута № 79 в направлении ж/д вокзала будет организовано по Партизанскому проспекту, улицам Ленина, Ульяновской, Свердлова и Кирова, со стороны ж/д вокзала - без изменений.

Движение троллейбуса № 36 в направлении ДС "Юго-Запад" будет организовано по Партизанскому проспекту, улицам Ленина, Ульяновской, Бобруйской и далее по маршруту, в направлении ДС "Серебрянка" - без изменений.

Троллейбусы № 6 и 20 в направлении ж/д вокзала будут двигаться по улицам Маяковского, Аранской (без выполнения остановки "Аранская"), Могилевской, Толстого, Московской, Бобруйской, площади Независимости, Свердлова и Кирова, от ж/д вокзала - без изменений.

Движение троллейбуса № 22 в направлении ДС "Карастояновой" будет организовано по улицам Маяковского, Аранской (без выполнения остановки "Аранская"), Могилевской, Толстого, Московской, Бобруйской и площади Независимости, в направлении ДС "Лошица-2" - без изменений.

Автобусы № 3С и 102 в направлении ж/д вокзала будут двигаться по улицам Маяковского, Аранской, Могилевской, Толстого, Московской, Бобруйской, площади Независимости, Свердлова и Кирова с выполнением остановок на изменяемом участке "Аранская" по улице Аранской и "Толстого" по улице Толстого (без выполнения остановки "Маяковского"), от ж/д вокзала - без изменений.