Германия выделит Украине дополнительно 40 млн евро для подготовки к зиме

Тем временем Германия увеличит финансирование помощи Украине в 2026 году, она достигнет 11,5 млрд евро. Как пишет Die Welt, таким образом ранее планируемая сумма увеличится на более чем 3 млрд.



Соответствующий документ уже подготовлен для обсуждения в бюджетном комитете бундестага. Отмечается, что дополнительные средства будут предназначены для закупки артиллерийских боеприпасов, беспилотников, бронетехники, а также двух комплексов Patriot.



Также в преддверии зимы Берлин выделит Киеву дополнительных 40 млн евро. Средства, в частности, планируется направить на ремонт систем отопления, закупку электроагрегатов и одеял.