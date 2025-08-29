Германия завершила расследование взрывов на "Северных потоках". Следователи установили личности всех предполагаемых участников операций.

Подозреваемые - семеро украинцев, включая четырех водолазов, подрывника, шкипера и координатора операции. Последний, Сергей Кузнецов, уже задержан. В отношении остальных также выданы ордера на арест.

Диверсия проводилась с яхты "Андромеда", где нашли ДНК, отпечатки и следы взрывчатки, совпадающие с образцами на трубопроводах. Группа использовала подлинные украинские паспорта на чужие имена, въехав через Польшу, что намекает на поддержку властей.