Гибель 17-летнего подростка вызвала массовые беспорядки в Швейцарии
Автор:Редакция news.by
Торжество уличной анархии: волна массовых беспорядков захлестнула Швейцарию. В Лозанне не прекращаются массовые акции протеста. Активисты перекрывают дороги, поджигают мусорные баки и громят автобусы. Не обходится без стычек с правоохранителями.
По данным местных СМИ, для разгона толпы силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ.
Напомним, причиной массовых демонстраций стала гибель 17-летнего подростка, который разбился на скутере, пытаясь скрыться от полиции.