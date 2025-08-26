Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Гибель 17-летнего подростка вызвала массовые беспорядки в Швейцарии

Торжество уличной анархии: волна массовых беспорядков захлестнула Швейцарию. В Лозанне не прекращаются массовые акции протеста. Активисты перекрывают дороги, поджигают мусорные баки и громят автобусы. Не обходится без стычек с правоохранителями.

По данным местных СМИ, для разгона толпы силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Напомним, причиной массовых демонстраций стала гибель 17-летнего подростка, который разбился на скутере, пытаясь скрыться от полиции.

