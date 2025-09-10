Глава Еврокомиссии хочет приостановить финансовую поддержку Израиля

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e53140d-6972-4844-92d7-7a54dce3ec35/conversions/0cec7a99-2aed-49e8-a925-d4a8a7fa7054-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e53140d-6972-4844-92d7-7a54dce3ec35/conversions/0cec7a99-2aed-49e8-a925-d4a8a7fa7054-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e53140d-6972-4844-92d7-7a54dce3ec35/conversions/0cec7a99-2aed-49e8-a925-d4a8a7fa7054-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e53140d-6972-4844-92d7-7a54dce3ec35/conversions/0cec7a99-2aed-49e8-a925-d4a8a7fa7054-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила приостановить финансовую поддержку Израиля и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на газету "Известия".

"Мы приостанавливаем нашу… поддержку Израиля, мы прекратим все выплаты, которые не повлияют на наше сотрудничество с гражданским обществом этой страны", - сказала она на сессии Европарламента в Страсбурге.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что в ЕК предлагают ввести санкции в отношении ряда израильских министров, а также частичное приостановление действия соглашения об ассоциации по вопросам, связанным с торговлей.

Переговорная делегация ХАМАС, прибывшая в столицу Катара - Доху для обсуждения предложенного США плана по прекращению огня на территории сектора Газа, подверглась нападению 9 сентября. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о попытках американского президента Дональда Трампа предупредить Катар о готовящихся ударах, которые были предприняты слишком поздно.