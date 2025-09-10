3.66 BYN
Глава Еврокомиссии хочет приостановить финансовую поддержку Израиля
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила приостановить финансовую поддержку Израиля и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на газету "Известия".
"Мы приостанавливаем нашу… поддержку Израиля, мы прекратим все выплаты, которые не повлияют на наше сотрудничество с гражданским обществом этой страны", - сказала она на сессии Европарламента в Страсбурге.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что в ЕК предлагают ввести санкции в отношении ряда израильских министров, а также частичное приостановление действия соглашения об ассоциации по вопросам, связанным с торговлей.
Переговорная делегация ХАМАС, прибывшая в столицу Катара - Доху для обсуждения предложенного США плана по прекращению огня на территории сектора Газа, подверглась нападению 9 сентября. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о попытках американского президента Дональда Трампа предупредить Катар о готовящихся ударах, которые были предприняты слишком поздно.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в этот же день осудил удары Израиля по Катару, назвав их вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности данного государства.