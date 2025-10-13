Глобальный женский саммит с участием лидера Китая торжественно открылся в Пекине

В Пекине собрались женщины-лидеры из более 150 стран. Именно Китай был инициатором проведения саммита. И спустя 30 лет после принятия Пекинской декларации в Поднебесной снова говорят о том, как помочь женщинам планеты в развитии.



Китай называют драйвером глобальной борьбы за права женщин

Среди ключевых инициатив, которые выдвигал китайский лидер, - синхронное развитие женщин, экономики, общества, готовность оказать помощь развивающимся странам в реализации ста проектов "Здоровье матери и ребенка" и ста проектов "Счастливая школа". При этом 30 тыс. женщин прошли обучение в Китае. Речь председателя КНР на саммите была тоже программная и по сути о системном подходе к выполнению Пекинской декларации.

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "За 30 лет Пекинская конференция получила развитие и придала цивилизации особый блеск. Однако и сегодня мы столкнулись со сложным вызовом. Более 600 млн женщин и девочек находятся в зоне войн и конфликтов. Остро стоит вопрос насилия и дискриминации. Ориентируясь на будущее, нужно придерживаться положений Пекинской декларации, создавать условия для всестороннего развития женщин, защищать мир во всем мире, обеспечивать безопасность".

690 млн китайских женщин достигли высокого уровня жизни

Более половины студентов вузов также женщины. В интернет-сфере набирают обороты женские стартапы. А средняя продолжительность жизни уже составляет 80 лет. Смертность матерей и детей за 30 лет сократилась на 80 %. И в целом подходы к развитию женщин, отношение к женскому движению у лидеров Беларуси и Китая весьма схожи.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "От женщины зависит очень многое. От женщины зависит благополучие семьи, от женщины зависит то, как будет устроен ребенок, как будет устроен быт, а значит, как будет развиваться страна в целом. И я рада, что на таком самом высоком уровне этому уделяют большое внимание. Не секрет, что позиции китайского лидера и нашего лидера тоже очень сходятся. Александр Григорьевич тоже всегда уделяет особое внимание женщинам. Мы знаем, что мы добились очень многого и в принципе сегодня можем говорить о полном равноправии мужчин и женщин в нашей стране. Поэтому нам есть что рассказать в этом плане. Нам важно, что происходит с женскими движениями во всех странах мира".

Несколько слов о том, что собой представляет Пекинская декларация. Ее задача - обеспечить равенство, развитие и мир для всех женщин в интересах всего человечества, включая 12 критических областей, среди них бедность, образование, здоровье, насилие, экономика, власть и СМИ. И это один из важнейших международных документов, который напрямую касается женщин.

В Пекине собрались женщины-лидеры из более 150 стран

Многое, о чем в других государствах говорят как о перспективах, в Беларуси давно воспринимается как данность.

Светлана Маршина, член правления Белорусского союза женщин: "Такие площадки полезны тем, что есть возможность в первую очередь показать, что в нашем государстве женщине уделяется достаточно большое внимание. Ну и, конечно, посмотреть опыт других стран и поделиться своим, может быть, какие-то моменты взять на вооружение".

Марина Новицкая, член правления Белорусского союза женщин: "Даже первое приветствие друг друга свидетельствует о том, что женщина остается женщиной в любой стране мира. Все доброжелательные, настроены на продуктивную работу, но самое главное - хотят поделиться теми практиками, которые существуют в разных странах, узнать самое прогрессивное и перспективное для того, чтобы женщина оставалась женщиной, мамой".

Китай был инициатором проведения саммита