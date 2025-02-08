Улучшить транспортную инфраструктуру и логистику для производственной, а также социальной сфер, сделать жизнь в небольших городах привлекательной для людей. Год благоустройства на юге Беларуси проходит на фоне масштабного возведения мостов.

Через Припять в Мозыре, через Сож в Ветковском и через Днепр в Речицком районах. Это точки обширных работ на карте Гомельской области. Ввод каждого из этих объектов активизирует развитие экономики районов. Как идут работы над проектами, что включены в Государственную инвестиционную программу на 2025 год? И что в итоге получат жители глубинки - далее в сюжете.

Трасса республиканского значения Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное. На важнейшей транспортной артерии, соединяющей Беларусь с Россией, вблизи агрогородка Хальч глобальная стройка. Мост через Сож - ключевой объект инвестпрограммы на карте региона.

Ввод в эксплуатацию нового моста в Ветковском районе положительно скажется на экономике региона. Дороги и мостовые сооружения - драйвер развития территорий. Нормативный срок строительства - 34 месяца. По итогу регион получит комфортное, безопасное и надежное сооружение, по которому пойдут не только пассажирские, но еще и грузовые потоки, логистика для промышленного сектора станет более выгодной.

Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор":

"10 метров будет проезжая часть вместо сегодняшних 7, будет 2 тротуара по 1,5 метра. Срок эксплуатации нового моста рассчитан будет на 100 лет. К Ветке есть три подъездных пути - со стороны Добруша и Российской Федерации, со стороны Гомеля и со стороны Чечерска. Везде есть мосты, которые тоже имеют ограничения, поэтому делаем здесь. Потом будем двигаться в сторону Добруша, беремся за улучшение транспортной инфраструктуры там".

В 2025 году здесь возведут 2 опоры из спроектированных 14 и приступят к устройству насыпи. Но это только начало. Новый мост в отличие от предшественника будет иметь высокую пропускную способность, а пока транспортный поток с ограничением нагрузки до 5 тонн идет по укрепленному старому мосту в формате однополосного движения. Местные жители временные неудобства готовы потерпеть.

Водители высказали свое мнение:

"Конечно, готовы потерпеть, получится хорошая удобная дорога после того, как все здесь сделают. Ребенка возим в Ветку на кружки, надеемся, что будет получше, побыстрее можно будет съездить".

"Ждем, конечно, ждем. Сегодня неудобства, а завтра будут удобства. По-другому никак не бывает, это же стройка".

"Это все терпимо, все решаемо. Ждем только лучшего, чтоб был мост крепкий, все было надежно. Любая машина сможет проехать вне зависимости от ее размеров и габаритов".

Дополнительный катализатор развития районов

Реализация важнейших проектов в сфере дорожно-мостового строительства - катализатор развития регионов. Для специалистов возведение современного моста с улучшенными техническими характеристиками вблизи Ветки - экзамен на выдержку и профпригодность.

Сергей Вашкевич, гендиректор ОАО "Мостострой" холдинга "Белавтодор":

"Нагрузка на Мостострой будет большая, с задачей справимся. Здесь работают профессионалы. Зашли в русло Сожа, сделана шпунтовая коробка. Самое сложное - это будет возвести русловые опоры и сварка металла и его надвижка".