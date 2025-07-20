Гонконг объявил наивысший уровень тревоги из-за тайфуна "Випха"

Регион накрыли проливные дожди, скорость ветра достигает 160 км/ч. Он с легкостью сбивает взрослых и детей с ног.

В результате стихии отменено более 400 авиарейсов, приостановлено паромное сообщение, не ходит общественный транспорт. Закрыты школы и детские сады. По прогнозам синоптиков, шторм может вызвать затопления в прибрежной зоне.