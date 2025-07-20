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Гонконг объявил наивысший уровень тревоги из-за тайфуна "Випха"
Автор:Редакция news.by
В Гонконге объявлен наивысший - красный - уровень штормовой опасности. На южное побережье Китая обрушился мощный тропический циклон "Випха".
Регион накрыли проливные дожди, скорость ветра достигает 160 км/ч. Он с легкостью сбивает взрослых и детей с ног.
В результате стихии отменено более 400 авиарейсов, приостановлено паромное сообщение, не ходит общественный транспорт. Закрыты школы и детские сады. По прогнозам синоптиков, шторм может вызвать затопления в прибрежной зоне.