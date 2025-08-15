3.72 BYN
Госдеп США опубликовал отчет о нарушениях прав человека в Украине
Автор:Редакция news.by
Госдепартамент США опубликовал отчет о нарушениях прав человека в Украине. По данным американского ведомства, в 2024 году в этой стране наблюдалось массовое применение цензурных механизмов, зафиксированы также пытки и незаконные задержания.
Нельзя сказать, что перечень претензий к Киеву за последний год как-то изменился. Ровно такой же список грехов украинских властей публиковался и ранее, только что факты там перечислялись иные.
Доклад Госдепа никак не влияет на политику официального Киева: очевидно, что пыток, цензуры и незаконных арестов будет в этом году никак не меньше, чем в любом из прошлых.