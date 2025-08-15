Госдепартамент США опубликовал отчет о нарушениях прав человека в Украине. По данным американского ведомства, в 2024 году в этой стране наблюдалось массовое применение цензурных механизмов, зафиксированы также пытки и незаконные задержания.

Нельзя сказать, что перечень претензий к Киеву за последний год как-то изменился. Ровно такой же список грехов украинских властей публиковался и ранее, только что факты там перечислялись иные.