Госдолг Франции достиг 3,3 трлн евро

До голосования по вотуму доверия премьеру Франсуа Байру остаются считанные дни, а страна уже балансирует между экономическим спадом и политическим параличом.

План Байру по сокращению дефицита на 44 млрд евро рискует провалиться. Оппозиция обещает проголосовать против, если это произойдет, то правительство падет, а Франция погрузится в еще большую неопределенность.

Госдолг страны достиг рекордных 3,3 трлн евро, или 116 % ВВП. Есть риск, что к 2027 году он может превысить 120 %.

Euronews сообщает, что дальнейшие попытки решить проблему огромного госдолга могут быть приостановлены до следующих президентских выборов в 2027-м.

Заморозка инвестиций, рост банкротств и потеря рабочих мест - уже реальность. Некоторые отрасли, включая строительство и общепит, находятся в кризисе.