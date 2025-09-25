Госдолг Франции побил антирекорд и достиг 3,4 трлн евро

Только за второй квартал 2025 года он вырос на почти 80 млрд евро, побив свой же предыдущий антирекорд. Республика оказалась на третьем месте в ЕС по уровню задолженности, уступая лишь Греции и Италии. Но в отличие от них Париж, по мнению Le Figaro, политически парализован и не способен на решительные бюджетные реформы.