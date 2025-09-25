3.64 BYN
Госдолг Франции побил антирекорд и достиг 3,4 трлн евро
Автор:Редакция news.by
Государственный долг Франции достиг исторического максимума - 3,4 трлн евро (или 115,6 % ВВП), сообщают СМИ.
Только за второй квартал 2025 года он вырос на почти 80 млрд евро, побив свой же предыдущий антирекорд. Республика оказалась на третьем месте в ЕС по уровню задолженности, уступая лишь Греции и Италии. Но в отличие от них Париж, по мнению Le Figaro, политически парализован и не способен на решительные бюджетные реформы.
Напомним, что попытка властей сократить социальные расходы в проекте бюджета на 2026 год вызвала волну протестов по всей стране. Есть риск, что ситуация продолжит усугубляться, и к 2027-му долг превысит 120 % ВВП, что станет показателем даже выше уровня пандемийного 2021 года.