Госдолг Украины составил 100 % ВВП

Государственный долг Украины достиг 100 % ВВП. Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что такой отметки никогда не было по экономическим показателям.

"Мы банкроты. Наши внуки родятся должниками", - выразил он обеспокоенность. Эксперты отмечают, что проблемой является не сам долг, а его структура, условия обслуживания и перспективы экономического восстановления, и указывают, что долговая нагрузка - результат кризиса, а не его причина.