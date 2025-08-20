3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Госдолг Украины составил 100 % ВВП
Автор:Редакция news.by
Госдолг Украины составил 100 % ВВПnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a5a8e2-6f9c-40b6-8d05-8c2e8600defe/conversions/d57a7648-582b-4f14-81da-a8fe2256c672-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a5a8e2-6f9c-40b6-8d05-8c2e8600defe/conversions/d57a7648-582b-4f14-81da-a8fe2256c672-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a5a8e2-6f9c-40b6-8d05-8c2e8600defe/conversions/d57a7648-582b-4f14-81da-a8fe2256c672-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a5a8e2-6f9c-40b6-8d05-8c2e8600defe/conversions/d57a7648-582b-4f14-81da-a8fe2256c672-xl-___webp_1920.webp 1920w
Государственный долг Украины достиг 100 % ВВП. Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что такой отметки никогда не было по экономическим показателям.
"Мы банкроты. Наши внуки родятся должниками", - выразил он обеспокоенность. Эксперты отмечают, что проблемой является не сам долг, а его структура, условия обслуживания и перспективы экономического восстановления, и указывают, что долговая нагрузка - результат кризиса, а не его причина.
Госдолг - серьезный вызов для страны, требующий структурных реформ, экономической эффективности и прозрачности, которой у Киева нет.
Фото: РИА Новости