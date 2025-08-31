"С Украиной жить, от нее же и выть" - перефразированная народная мудрость сегодня крайне близка для Польши, а теперь еще и для Венгрии. Страны сейчас в полной мере пожинают плоды неудачного соседства.

Будапешт из-за террористических действий Киева не может обеспечить свою энергетическую безопасность, а Варшава расплачивается за недальновидность прежних польских властей, желавших дружить с Зеленским только, чтобы насолить России. Но терпение европейских столиц скоро лопнет - подробности в рубрике "Полная Европа".

Чем ближе капитуляция Украины, тем агрессивнее становится ее внешняя политика. Эксперты даже проводят параллели - накануне своего краха Третий рейх тоже пытался наносить удары по бывшим союзникам и угрожать всему миру. Чем закончилась та история, известно. Киеву стоило бы освежить знания, ведь война обязательно закончится, а соседи останутся. Но пока Зеленский лишь корчит рожицы и насмехается над теми, от кого зависит выживание его страны.

Речь идет о дерзких ударах ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Прокачка топлива по нему в Венгрию и Словакию остановлена полностью, а это значит, что энергетическая безопасность этих государств находится под угрозой. В Будапеште четко заявляют, что подобные действия Киева – не что иное, как посягательство на суверенитет.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"Совершенно ясно, что говорит украинский президент. Здесь нет места никаким недоразумениям или интерпретациям. Он открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии. Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, подобную той, которую занимают Брюссель и Европейская народная партия в Европарламенте, то они продолжат нападения на нефтепровод "Дружба", имеющий важное значение для энергетической безопасности Венгрии".

Ошарашены действиями Киева и в Словакии. В Братиславе, которая является вторым крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Украину, сделанного из российской нефти, искренне не понимают, то ли это помешательство, то ли чей-то план.

Андрей Данко, зампредседателя Национального совета Словакии:

"Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод "Дружба". Украина обходится Европейскому союзу в немалые деньги. Но что еще хуже: Киев не только не умеет с нами договариваться, но и наносит ущерб нашим интересам. Вместо того чтобы быть благодарными, что мы им помогаем миллиардами евро, что помогаем украинцам, которые находятся у нас, они снова нас предали и шантажируют".

Способна ли Украина самостоятельно решиться на подобный акт саботажа? Ведь за ней всегда кто-то стоял - то американцы, то англичане, то НАТО. Например, Петер Сийярто считает, что атака на нефтепровод была согласована с Брюсселем. Ранее Еврокомиссия давала письменные гарантии, что обязуется защищать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру, однако после украинских обстрелов "не проронила ни слова". Там давно "точат зуб" на несговорчивые страны.

"Очень трудно представить, что между Зеленским, фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами вопрос об атаке не поднимался. Они постоянно вместе, всегда общаются, заполняя различные социальные сети информацией о том, чем они занимаются в данный момент. Сколько раз они разговаривали друг с другом в тот день. Думаю, этот вопрос поднимался между ними", - отметил Петер Сийярто.

Существует и еще одна версия - на грани фантастики. Якобы последний, самый мощный, удар по "Дружбе" был нанесен с одобрения Белого дома - чуть ли не лично Трампу очень не понравился удар российских военных по заводу с американским корнями Flex, который официально выпускал кофеварки и прочую электронику, а по факту был одним из военных предприятий (не зря он горел три дня).

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Я понимаю, что некоторые люди действительно наивны, и, когда они видят кофемашину в витрине, они верят, что именно там эти кофемашины и производятся. Но у нашей разведки есть очень хорошая информация".

Очень не хочется верить, что нынешний хозяин Белого дома способен уподобляться своему предшественнику, который явно причастен к подрыву "Северных потоков".

Что касается Венгрии и Словакии, то у них есть реальные экономические рычаги давления на Киев. Будапешт вполне может прекратить поставки электричества (а это порядка 40 % энергетического импорта).

Только воспитание не позволяет, ведь украинские граждане не должны страдать из-за Зеленского - этим венгры и отличаются от украинских властей с их "чрезвычайно низким моральным уровнем".

Гергей Гуйяш, глава Администрации премьер-министра Венгрии:

"Венгрия обеспечивает значительную часть энергоснабжения Украины. Кроме того, мы были солидарны с ней, и хотя венгерская позиция всегда была четкой и мирной, но мы осуществили крупнейшую гуманитарную акцию в истории нашей страны. Именно поэтому мы считаем, что Украина в долгу перед Венгрией".

Также Киев в долгу перед Варшавой. Только там знают, что от таких соседей добра не ищут. Президент Польши Кароль Навроцкий решил не следовать мейнстриму и занял антиукраинскую позицию. Навроцкий провозгласил лозунг Stop Banderism и заявил, что необходимо внести поправки в Уголовный кодекс республики, приравняв пропаганду и символы бандеровцев к нацистским. Также он наложил вето на закон о предоставлении пособий и бесплатной медицинской страховки неработающим украинцам.

"Если мы посмотрим на здравоохранение, то увидим определенные преференции украинцев перед поляками. Также им предоставляются медуслуги независимо от того, работают ли они, платят ли они налоги. Это ставит нас в ситуацию, когда к гражданам польского государства у нас в стране относятся хуже, чем к гостям из Украины", - отметил президент Польши.

В МИД "незалежной" пригрозили Варшаве самым решительным ответом, если там все же примут закон о приравнивании символов их кровавого героя к фашистским. Украинский журналист Мазуренко, недавно получивший польский паспорт, так упился воздухом свободы, что прямо в эфире телевидения своей новой страны оскорбил Навроцкого.

Как итог - Мазуренко тут же уволили из издания, где он работал. В канцелярии польского президента и вовсе призвали начать против него уголовное расследование, а также внести в Конституцию изменения, дающие возможность лишать таких людей приобретенного гражданства.