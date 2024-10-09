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Градус ниже - цены выше: электричество в Прибалтике подорожало в три раза

Цены на электроэнергию в странах Прибалтики выросли до самого высокого показателя последних двух лет.

Ухудшение ситуации операторы связывают с резким похолоданием, а также со снижением развития ветровых электростанций почти на 70 % и солнечных - на 20 %.

При этом потребление в среднем по региону выросло на 6 %. Как следствие - оптовые цены на электроэнергию в Эстонии и Латвии выросли в 2,8 раза, в Литве - увеличились троекратно.

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