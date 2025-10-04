Грета Тунберг в Израиле страдает из-за клопов в камере и обезвоживания

Правозащитница из Швеции Грета Тунберг заявила, что израильские власти содержат ее в камере с клопами и дают ей недостаточное количество воды и еды. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на переписку активистки со шведским чиновником, пишет ТАСС.

"Тунберг сообщила об обезвоживании. Она получала недостаточно воды и еды. Она также заявила, что у нее появилась сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы", - говорится в электронном письме, написанном представителем МИД Швеции, который посетил правозащитницу в камере заключения.

По словам чиновника, другой задержанный Израилем активист сообщил, что Тунберг фотографировали, заставляя держать некие флаги. Их описание не приводится.