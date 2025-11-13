3.67 BYN
Грузовики из Узбекистана смогут покинуть Беларусь через Латвию
Автор:Редакция news.by
Фуры грузоперевозчиков из Узбекистана, застрявшие на белорусско-литовской границе, смогут продолжить свой транзит через территорию Латвии. Об этом сообщили в узбекском Министерстве транспорта.
В ведомстве при содействии Международного союза автоперевозчиков создали рабочую группу. В нее вошли представители посольств Узбекистана в Латвии и Беларуси, а также местные госорганы.
Накануне в Полоцке водителям начали выдавать бланки разрешений на транзит. Приоритет тем перевозчикам, чей транспорт находился на литовско-белорусской границе до 29 октября, когда Литва закрыла пограничные пункты "Мядининкай" и "Шальчининкай".