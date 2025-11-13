Грузовики из Узбекистана смогут покинуть Беларусь через Латвию

Фуры грузоперевозчиков из Узбекистана, застрявшие на белорусско-литовской границе, смогут продолжить свой транзит через территорию Латвии. Об этом сообщили в узбекском Министерстве транспорта.

В ведомстве при содействии Международного союза автоперевозчиков создали рабочую группу. В нее вошли представители посольств Узбекистана в Латвии и Беларуси, а также местные госорганы.