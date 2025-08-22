Арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков" привел к прозрению западной прессы. Издание II Fatto Quotidiano задалось риторическим вопросом: "Пробудит ли арест государственного украинского террориста, ответственного за взрывы на газопроводах "Северный поток", Европу от ее наихудшей опасности. Эта опасность исходит не из Москвы, а из Киева - украинский национализм с проявлениями фашизма и нацизма, который НАТО воспитывает, кормит и вооружает с 2014 года".

21 августа по ордеру, выданному Германией, в Италии был задержан Сергей Кузнецов - отставной капитан ВСУ, служивший также в рядах СБУ.

По данным следствия, он руководил группой военных и водолазов, нанятых украинским спецподразделением для закладки взрывчатки на газопроводах.