Исторический момент! Трамп и Путин встретились в Анкоридже

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на летном поле в Анкоридже. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп встретил своего гостя прямо на взлетной полосе на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Американский лидер, хлопая в ладоши, приветствовал идущего по красной ковровой дорожке гостя. Политики крепко пожали друг другу руки.

Затем Путин и Трамп обменялись парой реплик перед церемонией фотографирования на летном поле. Как и положено в таких случаях, Путина встречал также почетный караул ВС США.

После церемонии фотографирования Дональд Трамп пригласил Владимира Путина поехать к месту переговоров на его бронированном лимузине Cadillac One.

Таким образом лидеры начали общение с глазу на глаз еще по дороге к месту переговоров.

Глава РФ прилетел на Аляску 15 августа около 11.00 по местному времени (22.00 по минскому времени). Путина у самолета встретил лично Трамп.

Саммит президентов России и США проходит на территории объединенной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон. Центральной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Внимание также будет уделено двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона и вопросам международной повестки.