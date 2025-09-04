3.70 BYN
Итальянский модельер Джорджо Армани умер на 92-м году жизни
Известный итальянский модельер Джорджо Армани ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление компании Armani Group.
"С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", - говорится в заявлении.
Модельер мирно ушел из жизни в окружении близких. В июне он перенес воспаление легких. Другие подробности не приводятся.
Прощание с Армани состоится в выходные в Милане. Похороны пройдут в непубличном формате.
Модельер родился в 1934 году в Пьяченце. В годы Второй мировой войны пережил бомбежки, получил ранение и провел в больнице 40 дней. Его дебют в качестве дизайнера состоялся в 1974-м во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции.
Армани получил множество премий и наград. В их числе: премия Neiman Marcus Fashion Award (1979 год), премия лучшему международному дизайнеру, награда за выдающиеся заслуги в области мужской одежды (обе - от Совета модельеров Америки), премия журнала GQ "Дизайнер года", первая премия Rodeo Drive "Walk of Style" за новаторскую роль в объединении миров моды и кино (2003 год) и другие.
Armani Group - одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.