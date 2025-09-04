Итальянский модельер Джорджо Армани умер на 92-м году жизни

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3a973d-e716-46d3-953b-6ca38ca6db69/conversions/ae827e84-9b4a-41da-9798-69f50bcb3eac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3a973d-e716-46d3-953b-6ca38ca6db69/conversions/ae827e84-9b4a-41da-9798-69f50bcb3eac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3a973d-e716-46d3-953b-6ca38ca6db69/conversions/ae827e84-9b4a-41da-9798-69f50bcb3eac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3a973d-e716-46d3-953b-6ca38ca6db69/conversions/ae827e84-9b4a-41da-9798-69f50bcb3eac-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Известный итальянский модельер Джорджо Армани ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление компании Armani Group.

"С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", - говорится в заявлении.

Модельер мирно ушел из жизни в окружении близких. В июне он перенес воспаление легких. Другие подробности не приводятся.

Прощание с Армани состоится в выходные в Милане. Похороны пройдут в непубличном формате.

Модельер родился в 1934 году в Пьяченце. В годы Второй мировой войны пережил бомбежки, получил ранение и провел в больнице 40 дней. Его дебют в качестве дизайнера состоялся в 1974-м во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции.

Армани получил множество премий и наград. В их числе: премия Neiman Marcus Fashion Award (1979 год), премия лучшему международному дизайнеру, награда за выдающиеся заслуги в области мужской одежды (обе - от Совета модельеров Америки), премия журнала GQ "Дизайнер года", первая премия Rodeo Drive "Walk of Style" за новаторскую роль в объединении миров моды и кино (2003 год) и другие.