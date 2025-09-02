3.69 BYN
Израиль начал обещанную мобилизацию резервистов
Автор:Редакция news.by
Израиль приступил к масштабной мобилизации. Как сообщают СМИ, десятки тысяч резервистов уже начали прибывать на службу для участия в расширенной операции в палестинском анклаве, которая, согласно планам правительства, включает в себя наступление на город Газа.
Ранее Нетаньяху отказался от проведения голосования по инициативе, предусматривающей прекращение огня и освобождение заложников.
Призыв резервистов происходит на фоне начавшейся в конце августа первой фазы наступления израильских войск на город Газа. С этой целью под ружье поставят до 60 тыс. солдат, что делает эту мобилизационную кампанию самой масштабной с начала войны в секторе Газа в 2023 году.