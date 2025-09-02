Израиль начал обещанную мобилизацию резервистов

Израиль приступил к масштабной мобилизации. Как сообщают СМИ, десятки тысяч резервистов уже начали прибывать на службу для участия в расширенной операции в палестинском анклаве, которая, согласно планам правительства, включает в себя наступление на город Газа.

Ранее Нетаньяху отказался от проведения голосования по инициативе, предусматривающей прекращение огня и освобождение заложников.