Израиль намерен уничтожить ХАМАС

Тель-Авив не намерен останавливать войну в Газе, даже наоборот - наращивать. Министр обороны Израиля подтвердил операцию по захвату Газы. Она получила название "Колесницы Гидеона - 2", в честь предыдущей. Тогда было захвачено 75 % анклава.



В ближайшее время ожидается призыв около 60 тыс. резервистов. Кроме этого, Кац одобрил "гуманитарную подготовку" для примерно миллиона палестинцев. Их планируют переместить на юг сектора, где создадут гуманитарную инфраструктуру.



Затем будет объявлена эвакуация гражданских. И вот когда Израиль начнет наземное наступление на анклав и уничтожит оставшихся боевиков ХАМАС. Все усилия по мирным переговорам уничтожены. А ведь ранее палестинское движение согласилось принять предложение о прекращении огня.