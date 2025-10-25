3.67 BYN
Израиль нанес удар по центру сектора Газа: целью был террорист
Автор:Редакция news.by
В секторе Газа вновь неспокойно. Армия обороны Израиля нанесла точечный удар в районе Нусейрат.
В ЦАХАЛ утверждают, что целью был террорист, который планировал совершить атаку на израильских военных, находящихся в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня. Оно предусматривает среди прочего возвращение тел израильских заложников. Пока этот пункт не выполнен.
Президент США Трамп дал ХАМАС 48 часов на то, чтобы начать передачу тел, иначе против палестинского движения будут приняты меры.