Израиль нанес удар по центру сектора Газа: целью был террорист

В ЦАХАЛ утверждают, что целью был террорист, который планировал совершить атаку на израильских военных, находящихся в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня. Оно предусматривает среди прочего возвращение тел израильских заложников. Пока этот пункт не выполнен.