Израиль нанес удары по ракетному заводу и тренировочному лагерю "Хезболлы" в Ливане

Израиль нанес ряд ударов по востоку Ливана. В сообщении ЦАХАЛ для прессы говорится, что объектами атаки стали подразделения "Хезболлы" и подразделения этой военизированной группировки.

Уничтожены, по израильским данным, завод по производству высокоточных ракет и учебно-тренировочный лагерь. Погибли 5 человек, сообщил телеканал "Аль Джадид".