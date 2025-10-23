3.66 BYN
Израиль нанес удары по ракетному заводу и тренировочному лагерю "Хезболлы" в Ливане
Автор:Редакция news.by
Израиль нанес ряд ударов по востоку Ливана. В сообщении ЦАХАЛ для прессы говорится, что объектами атаки стали подразделения "Хезболлы" и подразделения этой военизированной группировки.
Уничтожены, по израильским данным, завод по производству высокоточных ракет и учебно-тренировочный лагерь. Погибли 5 человек, сообщил телеканал "Аль Джадид".
23 октября в Тель-Авиве ожидают прибытия вице-президента США Ди Вэнса: он займется растущей в последние дни напряженностью на палестинских территориях и в Ливане.