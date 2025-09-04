Израиль расширяет операцию в секторе Газа

Операция в городе Газа расширяется - израильские вооруженные силы взяли под контроль около 40 % города.

ЦАХАЛ заявляет, что в данный момент ведутся боевые действия с маневрами в разных его районах. Готовится операция по установлению полного контроля над городом Газа, в Израиле идет мобилизация резервистов.

Планы администрации Нетаньяху раскритиковал Международный Красный Крест. В организации заявили, что в условиях интенсивных боев невозможно добиться безопасного перемещения гражданских (ожидается, что их будет около 1 млн человек). Для их размещения Тель-Авив обещает создать безопасную гуманитарную зону.