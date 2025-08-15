3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев
Автор:Редакция news.by
Телеканал CNN сообщает, что Тель-Авив ведет переговоры с пятью государствами планеты о возможности переселения туда жителей палестинских территорий.
В консультациях с израильтянами участвуют представители Южного Судана, Сомалиленда, Эфиопии, Ливии и Индонезии.
Чиновник из Тель-Авива утверждает, что в обмен на согласие приютить два миллиона жителей Газы эти страны хотят получить существенную финансовую компенсацию.
Между тем палестинцы уезжать не желают, и вряд ли их получится выселить иначе, нежели силой.