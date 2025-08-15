Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев

Телеканал CNN сообщает, что Тель-Авив ведет переговоры с пятью государствами планеты о возможности переселения туда жителей палестинских территорий.

В консультациях с израильтянами участвуют представители Южного Судана, Сомалиленда, Эфиопии, Ливии и Индонезии.

Чиновник из Тель-Авива утверждает, что в обмен на согласие приютить два миллиона жителей Газы эти страны хотят получить существенную финансовую компенсацию.

Между тем палестинцы уезжать не желают, и вряд ли их получится выселить иначе, нежели силой.

