Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев

Телеканал CNN сообщает, что Тель-Авив ведет переговоры с пятью государствами планеты о возможности переселения туда жителей палестинских территорий.

В консультациях с израильтянами участвуют представители Южного Судана, Сомалиленда, Эфиопии, Ливии и Индонезии.

Чиновник из Тель-Авива утверждает, что в обмен на согласие приютить два миллиона жителей Газы эти страны хотят получить существенную финансовую компенсацию.