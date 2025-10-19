Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе. После серии ударов по сектору Газа, нанесенных в ответ на действия движения ХАМАС, которые были расценены как нарушение договоренностей, Израиль восстановил режим перемирия, сообщили в ЦАХАЛ.

За прошедшие сутки армия Израиля атаковала десятки целей по всему сектору Газа, использовав свыше 120 боеприпасов. Погибли более 40 палестинцев. ХАМАС свою причастность к атакам в Рафахе и гибели двух израильских военнослужащих отрицает.