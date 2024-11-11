К каким результатам пришел ЕАЭС к 2025 году

1 января председательство в ЕАЭС перешло к Беларуси. Объем промышленного производства стран этого интеграционного объединения в 2024 составил более 1 трлн долларов. Интеграция действительно работает, позволяя нам достойно справляться с внешними вызовами, обеспечивать устойчивость экономик, развивать новые компетенции в промышленности, сельском хозяйстве, сфере высоких технологий.

Беларусь будет активно продвигать свои инициативы. Это и вопросы, связанные с обеспечением функционирования энергетических и финансовых рынков, а также внедрение цифровой подписи.

Премьер-министры стран Евразийского союза встретятся в 2025 году в конце января. В Казахстане пройдет заседание межправсовета. По традиции оно стартует в Алмате. А далее Беларусь приглашает всех глав правительств к себе. Встречи пройдут в Кыргызстане, Армении и под занавес года в России. Такой план "пятерки" на все 12 месяцев.

Выгодность участия в союзе для каждой из пяти стран доказывают, например, эти несколько цифр: совокупный ВВП за 10 лет вырос с чуть более 1,5 трлн долларов до 2,5 трлн, объем взаимной торговли увеличился почти вдвое - до 87,5 млрд долларов, а прямые инвестиции внутри ЕАЭС достигли почти 18 млрд долларов.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы вплотную занимаемся вопросами цифровизации. Часть стран присоединилась к большему количеству процессов, которые нужно цифровизировать с точки зрения качественных параметров обеспечения движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. В большей степени это касается товаров, чтобы была безбарьерная среда и необходимая скорость продвижения товаров для роста товарооборота".

Совместные кооперационные проекты в 2025 году профинансируют из бюджета Евразийской экономической комиссии. На старте года есть два проекта на 1,5 млрд российских рублей.

"Хочу призвать белорусский бизнес более активно подключаться к проектным заявкам. Хочу также заявить, что Евразийская комиссия готова в каждодневном режиме помогать, содействовать этому", - обозначила член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

85 % продукции на территории "пятерки" производится по единым техническим стандартам. Главное - безопасность и добросовестная конкуренция.

Валентин Татарицкий, член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК:

"Нужно отработать механизм трактовки тех требований, которые содержатся в техрегламентах. Над этим мы работали, но еще не выработали конкретные согласованные подходы со всеми странами. Важным элементом является и вопрос, где мы имеем точки соприкосновения с точки зрения препятствий, - вопрос по техрегламенту к строительным материалам. Он в достаточно высокой степени готовности. У нас много задумок и с точки зрения формирования общего рынка лекарственных средств, медизделий, с точки зрения производства ветеринарных препаратов".