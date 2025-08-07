Кабмин Израиля принял решение об оккупации Газы

Тель-Авив принял решение оккупировать город Газа. Это крупнейший населенный пункт палестинского анклава. Соответствующее решение было принято военно-политическим кабинетом еврейского государства.



Согласование плана длилось порядка 10 часов. Против выступила часть высокопоставленных чиновников, в том числе начальник Генштаба Израиля. По данным газеты Times of Israel, Тель-Авив будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зон боевых действий.



Кроме того, кабмин еврейского государства выдвинул пять требований, которые предъявит в обмен на окончание войны с палестинским движением ХАМАС: разоружение правящей в секторе Газа организации; возврат всех 50 заложников; демилитаризация анклава; контроль Израиля над безопасностью сектора Газа; наличие третьего альтернативного правительства, кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.