Западные СМИ, политики и дипломаты в истерике. Парад в Пекине продемонстрировал всему миру облик нового миропорядка, синонимы которому - сотрудничество и взаимоуважение.

Парад в Пекине исполнил главное свое предназначение. Он направил общепонятное послание прежде всего так называемому коллективному Западу. Именно его стремление к безграничному господству путем давления и принуждения правомерно сопротивляющихся выстроило осязаемый рубеж между Западом и Востоком.

Издание Axios пишет, что "тектонические плиты мировой власти сдвигаются все быстрее благодаря президенту Трампу. И события в Китае дают представление о том, куда они перемещаются".

Журналистам и аналитикам пришлось сдувать пыль с определения "ось потрясений". Термин не использовался несколько лет. Но после того как лидеры России, Китая и Северной Кореи впервые за 66 собрались вместе, приобрел небывалую актуальность.

"Первая в истории встреча Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына была настолько символичной, что грозила затмить собой масштабный военный парад, прошедший по улицам китайской столицы. Фото, поступающие из Пекина, доказывают, что "ось потрясений", ядром которой является Си Цзиньпин, вышла за рамки гипотез и погрузилась в пучину реальной политики.

Пока неясно, как эффектная фотосессия повлияет на дальнейшие действия, но лидеры в столицах от Вашингтона и Лондона до Токио и Сеула наверняка наблюдают за происходящим со смесью любопытства и тревоги".

Политики и дипломаты вниманием пекинские события также не обошли. В МИД Японии заявили, что парад стал символом "глобального раскола". Токио выразил обеспокоенность тем, что Россия и Китай пытаются возглавить новый мировой порядок. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала не просто проявлением антизападной позиции, а прямым вызовом миропорядку. "Осью потрясений" не на шутку озадачился Трамп. Свои мысли по этому поводу хозяин Белого дома скрыл за саркастическое следование приличиям.

"Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал в соцсети Дональд Трамп.

Впрочем, в Кремле отреагировали более чем адекватно, оценив юмор коллеги Трампа.

Владимир Путин, президент России:

"Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, мы все это хорошо знаем. У меня с ним добрые отношения сложились. Мы обращаемся друг к другу по именам".

Newsweek отмечает: "Китай является крупным партнером как России, так и Северной Кореи, поддерживает их экономику, пострадавшую от санкций Трампа.

Три союзника осуждают то, что они считают попытками США сдержать их и ограничить их военное и экономическое развитие. Их демонстрация единства происходит на фоне того, что многие страны, традиционно поддерживающие США, пересматривают свою позицию в связи с агрессивной политикой Трампа в отношении тарифов, сокращением американской помощи за рубежом и в целом более изоляционистской позицией "Америка прежде всего" в международных вопросах".

Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Военный парад продемонстрировал в том числе и тем недругам, которые, безусловно, есть в мире, что не нужно решать спорные вопросы с использованием военной силы. Нужно договариваться".

Парад в Китае продемонстрировал: не надо решать спорные вопросы с помощью военной силы

Bloomberg отмечает броскую разницу в облике двух мировых порядков - в том, что Запад пытается сохранить, и в том, что формируется на наших глазах.

"Дружеские отношения между Си и его гостями контрастировали с напряженными отношениями Трампа с европейскими странами, на которые распространялась его торговая война, и с несколькими перепалками в Овальном кабинете, в том числе с Владимиром Зеленским", - Bloomberg.

Западные аналитики в ожидании дальнейших практических действий со стороны стран ШОС, партнеров России, Китая и КНДР. И на этом фоне Daily Mail задалось вопросом: "А сможет ли НАТО противостоять "оси потрясений"? Ответ неутешителен, но тем не менее издание не преминуло напомнить о военных планах Североатлантического альянса.

"Запад все активнее готовится к масштабной войне на территории Европы на фоне действий со стороны России и ее союзников, выступающих против НАТО". "Аналитики ждут, пойдет ли это трио на сближение в оборонной сфере, что стало бы ударом для президента США, который недавно хвастался своими миротворческими заслугами", - Daily Mail.

Китай продемонстрировал свою политическую значимость

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"Китай продемонстрировал свою политическую значимость, что он является главным геополитическим игроком, гегемоном. И треугольник: Россия - Северная Корея (которая там присутствовала) - Китай, они реально показывают, что готовы противодействовать агрессивной экспансии НАТО".

Один из месседжей парада в Пекине - демонстрация оборонного потенциала Китая. На Западе за этим наблюдали пристально. Шествие по площади Тяньаньмэнь перевернуло представление экспертов о китайских возможностях.

Foreign Policy: "Сейчас широко распространено мнение, что история, которую западные страны когда-то рассказывали себе о технологическом развитии Китая, - это история о том, что Китай является всего лишь подражателем западных технологий. Теперь это не так".

"Сейчас Китай внедряет инновации и занимает лидирующие позиции. В результате региональный военный баланс, который десятилетиями был выгоден Соединенным Штатам и их партнерам, безвозвратно меняется", - Daily Mail.

Аналитическая записка The Sun: "Вооруженные силы Китая растут с пугающей скоростью. По мере того как Си Цзиньпин собирает вокруг себя новый союзнический синдикат, Запад должен обратить на это внимание и принять меры".

У Запада вызывают панику интеграционные проекты без их контроля

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"У Запада всегда вызывает панику объединение стран, интеграционные проекты без их контроля. Именно поэтому на Западе такую острую реакцию всегда вызывают саммиты ШОС, БРИКС, ЕАЭС".

По словам эксперта, это естественно, что США, страны НАТО хотят обеспечить свою экспансию, свой контроль разобщенностью других государств. "Пока мы вместе объединяемся, вместе принимаем какие-то решения, вместе крепим свою оборону и экономику, это вызывает у них страх. Потому что это означает конец их господства", - заявил политолог.