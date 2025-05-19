Как американская экономика оказалась в своем худшем положении в истории

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Удивительная статистика - начиная с 2010 года в США закрылись 64 тыс. заводов и фабрик. Такие цифры озвучивал сам Дональд Трамп - апологет возрождения промышленности в Америке.

И опять-таки корень надо искать во временах Второй мировой войны. Тогда на кредитах и военной технике американцы заработали 50 млрд долларов. В пересчете на сегодня это около 15 трлн долларов.

На этом топливе Вашингтон держал корабль на плаву аж до 21 века, игнорируя и "Ржавый пояс". Пощечину получили даже от ближайшего союзника - Японии.

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Все это происходило в штате Пенсильвания. И судьба рабочих простая - домой без выходного пособия.

Но делать хорошую мину при плохой игре американцы научились прекрасно, равно как и пускать пыль в глаза.

По данным портала издания The International Affairs, американская экономика находится "в самой худшей форме в истории". За прошлый год американские банки закрыли почти 400 подразделений. До 70 % жителей страны "почувствовали, что их банковские счета тают".

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У американской экономики, помимо того самого гниющего десятилетиями "Ржавого пояса", есть и другие всадники апокалипсиса. Первый - ковид. Еще в 2020 году фондовый рынок США терял в среднем 40 млрд долларов в день.

Спасти ситуацию в 2021 году Джо Байден старался вертолетными деньгами - было напечатано более 2 трлн долларов. Однако бизнес это не спасло. За 2020-2021 годы закрылось около 5 тыс. маленьких и средних предприятий.

В 2024 году был Техас. Одна из крупнейших экономик мира захотела независимости, жить отдельно от остальных штатов. Местные власти одобрили строительство стены на 35 млрд долларов и обязались перекрыть весь трафик вдоль границы. Здоровья американской экономике это точно не добавило.

Дальше сокрушительные пожары в Калифорнии. Экономические потери от них только по самым скромным подсчетам составили 150 млрд долларов. В любой момент может лопнуть и страховой пузырь. Нечто похожее мы видели в 2008 году во время ипотечного кризиса.

Те самые "тарифные войны" Дональда Трампа - это попытка как раз спасти экономику США в долгосрочной перспективе. Ведь он знает, что ситуация аховая.

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Кстати, на сегодня торговая война США с Канадой, Мексикой и Китаем оценивается в 200 млрд долларов. Добавьте сюда 350 млрд, фактически подаренные Украине. Столько трат, а деньги не лежат на земле.

Конечно, винят Трампа во всем сегодня лишь либеральные СМИ. Ибо эксперты говорят, что "сжимание" американских финансовых возможностей - это подарки той самой "Байденомики".

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Проще говоря, экономика США, некогда промышленного и технологического лидера планеты, держится только на этих самых трех буквах. Конечно, вера в доллар, как и американскую экономику, все еще велика. Но если эта пирамида все же рухнет?

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У американской экономики огромные ресурсы и пока хватает прочности выдерживать даже упадок и разруху десятков, если не сотен городов. И Америка в фильмах - это небоскребы, дорогие машины и сытый образ жизни. А Америка в реальности, это еще и города-призраки, в которые никто и никогда не вернется.

Какие еще темные пятна появятся на яркой заокеанской обложке? Наверняка, они будут. Ну а пока для многих образ США по-прежнему формируют стереотипы - небоскребы, яхты, лимузины и истории успеха. Но есть и другая Америка. Америка "Ржавого пояса" - запущенная, безнадежная и опасная.