Как и в чем в 2015-м журналисты пытались увидеть надежду на мирное завершение конфликта в Украине

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11-12 февраля 2015 года в Минске во Дворце Независимости искали мир для людей Донбасса.

Это теперь, в 2025-м, всем известны дикие мотивы канцлера Германии (2005-2021 гг.) Ангелы Меркель выиграть для Украины время, дать возможность нарастить мускулы и вооружиться. В 2015-м фрау категорически была против этого. Она буквально в конвульсиях билась и искала мир.

Эту тему она поднимала на Мюнхенской конференции по безопасности, обсуждала это с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции (2012-2017 гг.) Франсуа Олландом, присутствовала и на ковре у американского президента, тогда еще Барака Обамы. Только представьте, Меркель успела совершить такое турне за неделю до Минских соглашений.

11 февраля 2015 года саммит назначили на 18:30. На него аккредитовали все мировые издания, в Минск приехали журналисты (а это более 500 человек) из России, США, Франции, Великобритании, Германии, Китая, Кубы, Украины, Японии, Чехии, Польши, Нидерландов, Испании, Грузии, Норвегии, Швейцарии, Италии.

Наталья Бреус, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Тогда, 10 лет назад, на этой площадке у Дворца Независимости возле ромашки было много передвижных телевизионных станций, самые разные СМИ выходили отсюда в прямой эфир. Почему журналисты заняли именно ту локацию? Потому что оттуда было сразу видно, кто подъезжает ко Дворцу Независимости, как начинаются переговоры. Но, если честно, никто не мог предположить, что они так затянутся".

"Действительно, у нас тогда появилась тема, что Меркель была первым немецким руководителем на белорусской земле со времен Гитлера, а Олланд был первым французским руководителем вообще со времен Наполеона. Это возвращает меня к мысли о том, что французов не было в Беларуси 200 лет, а отсутствие немцев тоже можно десятилетиями посчитать", - вспомнил телеведущий, руководитель Ассоциации "Глобальная энергия" (Россия).

Политический обозреватель, телеведущая Ольга Скабеева (Россия) вспомнила, что тогда подмечались, может быть, в действительности ничего не значащие детали, которые могли дать какую-то надежду. Например, размахивание руками Олланда, когда он шел рядом с Путиным, а российский лидер, наоборот, был в этот момент сдержанным. Или еще один момент, когда Меркель поднесла руку к лицу и засмеялась. Тогда фиксировалось абсолютно все. А тот эфир, который вела Ольга Скабеева из Дворца Независимости, смотрела вся Россия, а доля просмотров была запредельная.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"В одном из залов Дворца, образно говоря, расположился белорусский штаб. На двое суток он стал рабочим кабинетом Президента. Практически все время он находился в нем. Зал находится в 7 м от Зеленой комнаты, где проходили основные переговоры. Поэтому когда Александру Лукашенко нужно было делать какие-то важные закрытые звонки, он отправлялся в рабочий кабинет, но затем снова возвращался сюда".

По словам Натальи Эйсмонт, Президент не сомкнул глаз еще достаточно долгое время, даже после того, как основной переговорный процесс непосредственно в этих стенах завершился.

11 февраля 2015 года внимание всех было приковано к Минску. Во Дворце Независимости начались переговоры "нормандской четверки" - Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. Но какие детали стали видны только спустя время, и теперь видятся по-другому. Что вспоминают очевидцы тех событий из Минска, Москвы, Донецка и Луганска и Дебальцево. Как там в ту ночь ждали вестей из Беларуси? Об этом подробнее смотрите в фильме "В поисках мира. Как "нормандская четверка" искала мир в Минске?"