Как оценивают переговоры российской и украинской сторон в Стамбуле делегации и эксперты

Переговоры российской и украинской сторон в Стамбуле и сами делегации, и эксперты оценивают как успешные. Да, пока конкретики мало. Но уже сама встреча лицом к лицу значит многое.

Двое суток журналисты дежурили у дворца Долмабахче в Стамбуле. Российская делегация в четверг, 15 мая, в любую минуту была готова выдвинуться на встречу. А украинская делегация то выдвигалась, то переносила время, то меняла состав. Ждали разрешения Зеленского, который засел у Эрдогана в Анкаре, как и в феврале (пока шли непрямые переговоры в Саудовской Аравии).

Сделать из делового формата шоу, когда на кону жизни тех же украинцев, - это вполне в стиле Киева. Прибыли в итоге в пятницу, 16 мая, в камуфляже. Вот такие "миротворцы".

До этого Киев консультировался с США (в Долмабахче с утра пятницы прошла трехсторонняя встреча США - Украина - Турция) и сразу отзвонился после переговоров. Понятно, кто заказывает музыку здесь.

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Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова:

"Мы еще раз убедились, что Украина не самостоятельная, и для того, чтобы выйти на переговоры с Россией, она должна была получить инструкции. Конечно, Владимир Зеленский как руководитель нынешнего режима Украины находится в замешательстве, довольно необычная для него ситуация. Америка его не поддержит, как обычно это было".

Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем в истории. Знать бы, куда уходят чеки на сотни миллионов. Конгресс США тоже переживает. Американский президент сказал, что устал от бесконечных встреч. И в этом с ним едины. И снова сказал: решать судьбу Украины будут два президента. Это Путин и Трамп. Зеленского в этом уравнении нет.

Дмитрий Новиков, доцент факультета НИУ "Высшая школа экономики", кандидат политических наук:

"Одна из самых больших проблем - это, безусловно, вопрос о так называемой гарантии безопасности Украины. Позиция европейских стран и Киева заключается в том, что она предполагает размещение европейских военных контингентов на территории украинского государства, которые будут как бы охранять Украину, но на самом деле одновременно с этим давить и на Российскую Федерацию в определенном смысле. Конечно же, с точки зрения Москвы это неприемлемо. И в этом контексте возможно допустить исход американцев из переговорного процесса, то есть их выход. Далее, к сожалению, если замолчат дипломаты, скорее всего, вновь в полный голос "запоют" пушки, и мы увидим возврат к переговорному процессу на каком-то этапе по итогам летней военной кампании".

Да и в целом Украина даже в Стамбуле не то чтобы вопрос номер один. Трамп побарражировал в регионе, увез с Востока миллиардные контракты и заявил в итоге, что в Стамбул вообще-то не собирался. Отправил в Турцию госсекретаря Рубио, который с представителями Британии, Франции и Германии обсуждал Украину и… Иран.

За кулисами журналисты активно обменивались мнениями, что вообще-то тут Иран поважнее будет. И действительно - последовало заявление спецпредставителя Стива Уиткоффа: объединенный залив может обогнать Европу, и объединит его "миротворец" Трамп, конечно.

Вспомним, что не единожды Президент Беларуси предупреждал Зеленского: "партнеры" продадут за гроши, как только возникнет новая тема в мировой повестке.

Время говорить о мире. И это время нельзя упустить.

"Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Москве.

По крайней мере делегации поговорили в Стамбуле лицом к лицу. Это уже большое дело.

Россияне вышли к прессе. Глава группы переговорщиков Владимир Мединский обозначил: встречей удовлетворены, далее стороны сформулируют свое видение режима прекращения огня, обмена пленными.

Украинцы в лучших традициях согнали всех в толпу, спровоцировали давку.

По заданию Зеленского требовали встречи с Путиным.

Стив Самарин, политолог (США):

"Результаты мы видим очень хорошие, в частности, очень серьезные результаты в обмене военнопленными. Тысяча человек с одной стороны, тысяча человек с другой стороны. Это чьи-то сыновья, отцы, мужья вернутся домой, к своим семьям. Это колоссальное достижение, и хотя бы ради этого стоило собраться. Но в дальнейшем такие переговоры будут опять же носить тактический характер, и будут определяться конкретные шаги, а вот цель будет определена и окончательно утверждена на встрече глав Российской Федерации и Соединенных Штатов. Маловероятно, чтобы к этой встрече допустили кого-то из Европы. Уж тем более, конечно, господин Зеленский тоже не будет принимать участие в этой встрече".

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И за кулисами, да и позже в комментариях звучало, что минская мирная площадка и комфортнее, и результативнее. Да и была ко времени тем же украинцам. Сейчас ситуация сложнее. Украинцам это напомнили!

Владимир Мединский, глава российской делегации, помощник президента России:

"Очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. Как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был уже в Стамбуле. Он был несколько более жестким по отношению к реалиям на земле, чем то, что предлагалось в Гомеле. Но, к сожалению, и стамбульский процесс тоже был сорван уже из-за прямого вмешательства Запада".