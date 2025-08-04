Как торговая сделка с США подрывает Европу - миллиарды убытков и утрата суверенитета news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52c96d8-86a8-4eef-923e-f466f8e6b79c/conversions/da811303-f192-4d23-bc81-58677773a341-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52c96d8-86a8-4eef-923e-f466f8e6b79c/conversions/da811303-f192-4d23-bc81-58677773a341-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52c96d8-86a8-4eef-923e-f466f8e6b79c/conversions/da811303-f192-4d23-bc81-58677773a341-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52c96d8-86a8-4eef-923e-f466f8e6b79c/conversions/da811303-f192-4d23-bc81-58677773a341-xl-___webp_1920.webp 1920w

Возмущение всколыхнуло европейские страны после оглашения деталей торговой сделки Брюсселя и Вашингтона. Как произошла девальвация влияния и почему Европа настолько бесхребетна сегодня.

Уж точно не скажешь, что это произошло неожиданно. Торговая сделка - скорее жирная точка, теперь самоуважение потеряно окончательно. Видно это и по тому, как быстро переобулась западная пресса. За очень редким исключением в ней - исключительно позитивные нарративы. Хотя еще совсем недавно эти же газеты и эти же авторы тарифы в 15 % от США называли грабежом Европы. На который Брюссель не пойдет, ни при каких условиях.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговая сделка с США принесет стабильность, чем вызвала еще большее недоумение своих же коллег. Коротко об условиях.

При этом за Трампом сохраняется возможность повысить тарифы в будущем в случае невыполнения европейскими странами своих инвестиционных обязательств. При этом американские товары будут свободно попадать на европейские рынки. Непонятно, какую стабильность имела ввиду фон дер Ляйен, когда даже в Белом доме считают, что Европа "встала на колени" перед Трампом.

Условия соглашения говорят о том, что ЕС признал американское экономическое господство и принял новые правила торговли, которые определяет администрация Трампа. Об этом заявил директор Совета нацбезопасности Белого дома по борьбе с терроризмом.

Для Кремля в этой ситуации тоже все очевидно. "Трамп размазал Европу" - как всегда колко отреагировал Дмитрий Медведев.

"Сам я сделкой не доволен, но поддерживаю", иронизируют коллеги из СМИ, обобщая реакцию лидеров ЕС. Европа выпала в осадок, но ведь лицо сохранить нужно. Главный посыл - это выбор меньшего из двух зол, который предотвратил полномасштабную торговую войну с ключевым партнером.

Участвовавший в переговорах еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, заявил журналистам во время перелета из Брюсселя в Глазго, что выбирать приходилось между "стабильностью и полной непредсказуемостью". Премьер-министр Бельгии назвал итоги переговоров "моментом облегчения, но не празднования". Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад счел сделку с США "несбалансированной". По его мнению, она принесет лишь временную стабильность. Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал соглашение, но все же признал, что "рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле".

Но были и те, кто не боится называть вещи своими именами. Французский премьер в шоке от будущих условий торговли.

Марин Ле Пен назвала торговую сделку полным фиаско.

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила в соцсети X: "ЕС позволил себя жестоко провести! 15-процентные пошлины, обязательство закупать оружие и энергию из США - это не соглашение, а пощечина европейским потребителям и производителям!"

Урсулу фон дер Ляйен не стесняясь называют убийцей Европы. И нет, не белорусские и российские СМИ, а французские. Получила на орехи "Мисс Пфайзер" за поездку к Трампу.

Весьма резко высказались и представители немецкого бизнеса, который и без того закрывает заводы, увольняет людей и фиксирует гигантское снижение прибыли. А тут фон дер Ляйен и вовсе хочет добить европромышленность.

