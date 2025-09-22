3.64 BYN
Как Варшава пытается заработать на мнимой угрозе, покажет "Понятная политика"
Автор:Редакция news.by
Эскалация ради денег и шоу для провокации. Как Варшава пытается заработать на мнимой угрозе и почему местные жители не верят в клоунаду власти? Взрыв негодования в интернете: что говорят простые люди и как чиновники врут всему миру?
Тусклые аргументы и глас польского народа - в "Понятной политике". Смотрите 22 сентября на "Беларусь 1" после "Панорамы", а также на нашем сайте news.by.