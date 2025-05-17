Какие сценарии ждут Польшу по итогам выборов президента

Большая игра разворачивается в рамках электоральной кампании, на которую в Польше изначально было выставлено 13 кандидатов в президенты. Кто посадит в Варшаве своего человека и в какую сторону сделает крен государственная политика, рассказали в "Специальном репортаже".

Окончательный результат выборов будет известен только 1 июня, когда состоится второй тур электоральной кампании. В Польше сохраняется общий европейский тренд, при котором никто из политиков и прочих равных, не способен заручиться поддержкой подавляющего большинства граждан. Итоговый перевес, как правило, на уровне статистической погрешности.

Так, например, в 2020 году во втором туре президентских выборов Анджей Дуда вырвал победу у своего соперника с отрывом всего в 2 %. На этот раз "Дуда 2 %" участия в выборах не принимает. Зато реванш пытается взять его основной соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Однако сами избиратели особых иллюзий не питают.

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Избиратели на улицах говорят так: "Все что-то обещают, но сдержат ли они свои слова?" "Хуже всех, наверное, Навроцкий и Тшасковский". "Теперь люди видят, что происходит в Польше. Они хотят немного, знаете, может быть, каких-то улучшений". "На этих выборах нет, нет кандидатов в президенты".

Заметная апатия и характерная обреченность в высказываниях граждан связаны с общей ситуацией в стране. В последние годы люди активнее голосуют ногами, чем бюллетенями. По данным газеты "Речь Посполита", за последние 5 лет население Польши сократилось более чем на 700 тыс. человек. Только за 2024 год страна потеряла 158 тыс. граждан. За этими цифрами скрываются не только судьбы людей, которые уехали в поисках лучшей жизни, но и тех, кто лицом к лицу столкнулся с социальной поддержкой населения, точнее, с ее отсутствием.

Томаш Янковски, политолог (Польша):

"Я думаю, что для польских властей выгодно, что есть проблемы с государственным страхованием, потому что потом можно будет сказать польскому обществу: посмотрите, это не работает, давайте будем использовать только коммерческое. Похоже, как в США уже. Думаю, что это план на много лет. В моем поколении люди уже не верят, что им может помогать государство".

Томаш Янковски news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98454dd9-f770-4eaf-b73c-bb4ce70c1ca0/conversions/c0b7f551-2e70-45f9-aeb5-f722729c0d1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98454dd9-f770-4eaf-b73c-bb4ce70c1ca0/conversions/c0b7f551-2e70-45f9-aeb5-f722729c0d1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98454dd9-f770-4eaf-b73c-bb4ce70c1ca0/conversions/c0b7f551-2e70-45f9-aeb5-f722729c0d1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98454dd9-f770-4eaf-b73c-bb4ce70c1ca0/conversions/c0b7f551-2e70-45f9-aeb5-f722729c0d1f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рост цен на продукты питания и коммунальные услуги оказали существенное влияние на финансовое положение польского населения. Об этом свидетельствуют результаты исследований инвестиционной компании "Финокс". Среди опрошенных 36 % признались, что вынуждены экономить. Также граждане не испытывают оптимизма относительно дальнейшего развития ситуации. У старшего поколения тревогу вызывают проблемы, с которыми предстоит столкнуться на пенсии.

Польские политики от выборов к выборам обещают устроить экономический ренессанс и изменить обстановку в стране. Однако после избрания практически мгновенно начинают рассказывать, как космические корабли бороздят просторы вселенной, а они лично голыми руками душат российского медведя.

"Если посмотреть историю большинства польских политиков, они никогда не работали, как обычный человек. Все из таких семей, где не надо было работать, потому что у них все ресурсы уже были дома. И они просто думают, что если у них нет проблем с хлебом, то не надо про хлеб говорить с поляками. Может поэтому много поляков просто не хотят идти на выборы, не хотят голосовать", - отметил Томаш Янковски.

Итак, выбор поляков на сегодняшний день фактически ограничен двумя фигурами: это представитель гражданской платформы, нынешний мэр Варшавы Рафал Тшасковский и условно независимый кандидат, за спиной которого торчат уши партии "Право и справедливость", президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

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Оба политика ориентированы на Соединенные Штаты Америки и имеют там своих покровителей. Фактически мы наблюдаем не волеизъявления польского народа, а битву, условно говоря, демократов и республиканцев. Точнее сказать, глобалистов и неоглобалистов, которые активно делят сферы влияния в Европе.

Вот, например, Кароль Навроцкий. За несколько недель до первого тура выборов приехал на поклон в Белый дом и открыто демонстрирует свою аффилированность с Дональдом Трампом и правым крылом американского орлана. Его конкурент Рафал Тшасковский играет на противоположном поле. И водит дружбу с либералами. Его лучший друг и спонсор Александр Сорос, сын и наследник империи Джорджа Сороса, злейший враг и открытый противник Дональда Трампа.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Степень разделенности общества достаточно высокая. И традиционно в польской политике доминируют две основные силы: это "Гражданская платформа" и партия "Закон и справедливость" ("Право и справедливость"). Речь идет о противостоянии пробрюссельски настроенных еврооптимистов и консервативных евроскептиков. Но если мы берем их подход в отношении Беларуси, Российской Федерации, Союзного государства, то я бы сказал, что в правящих кругах Польши сложился устойчивый антибелорусский и антироссийский консенсус".

"Но это не касается внутренней ситуации в стране, потому что "Право и справедливость" апеллируют к более консервативным националистическим настроениям в польском обществе, а "Гражданская платформа", в свою очередь, ориентируется на Брюссель, Берлин, на глобалистские элиты. Если в Соединенных Штатах, то на Демпартию США, - отметил депутат. - А в нынешних условиях республиканская партия в большей степени поддерживает кандидата, связанного с партией "Закон и справедливость".

Александр Шпаковский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11e41f9d-ef9f-4609-b04a-7bf45bce6e36/conversions/6d15bb5e-fbd1-4633-aef9-653846dd27f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11e41f9d-ef9f-4609-b04a-7bf45bce6e36/conversions/6d15bb5e-fbd1-4633-aef9-653846dd27f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11e41f9d-ef9f-4609-b04a-7bf45bce6e36/conversions/6d15bb5e-fbd1-4633-aef9-653846dd27f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11e41f9d-ef9f-4609-b04a-7bf45bce6e36/conversions/6d15bb5e-fbd1-4633-aef9-653846dd27f6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сама электральная кампания больше похожа на классическую шоу-политику. Кандидатам откровенно плевать на избирателей, и они это даже не особо скрывают. Основная задача - ярко утопить конкурента, и желательно не сильно испачкаться самому.

В ходе дебатов неожиданно всплыли старые грехи Кароля Навроцкого. Оказалось, что кандидат от "Права и справедливости" черный риэлтор. Навроцкий сначала соврал, что у него только одна квартира. Когда журналисты вскрыли правду и опубличили остальную недвижимость кандидата, он начал сочинять истории и еще больше погряз во лжи.

Вы только вдумайтесь, кандидат в президенты Польши оформил опекунство за малоимущим человеком с антисоциальным образом жизни, чтобы после его смерти завладеть квартирой. По итогу, на протяжении нескольких лет этот поляк писал в социальных сетях о том, что с трудом сводит концы с концами, голодает и вынужден побираться.

Что тут можно сказать? Хороший опекун для польского народа. Может, и готов масштабировать этот опыт на всю страну. Но это еще цветочки. Навроцкий не стал дожидаться смерти своего подопечного. Переместил его в социальное учреждение и переоформил квартиру на себя через серую схему. Сначала он выкупил ее как социальное жилье для опекаемого поляка со скидкой в 90 %. Через некоторое время оформил сделку сам с собой. Опекун Навроцкий от лица своего подопечного продал квартиру гражданину Навроцкому. Это просто хрестоматийный пример деятельности бандитов из партии "Право и справедливость".

Переплетение преступного мира и политикума является частью сложившейся государственной системы в Польше. В партийной структуре не только интегрирован местный криминалитет, но и проводятся самостоятельные операции по захвату контроля над крупнейшими предприятиями. Практически все обложены данью и вынуждены платить процент от прибыли для получения возможности претендовать на государственные контракты.

Отметим, что политическая обстановка в Польше крайне напряженная. На сегодняшний день в стране действует хрупкое равновесие между ключевыми силами, которые, с одной стороны, контролируют парламент, а с другой - президента. Для партии "Право и справедливость" текущая электоральная кампания - вопрос дальнейшей выживаемости.

Яцек Кухарчик, президент Польского института связей с общественностью:

"Ставки в этих выборах действительно огромны для нынешней коалиции и людей, обеспокоенных будущим польской демократии. Речь идет о демократической реформе и восстановлении верховенства закона в Польше при содействии нового президента. Для "Права и справедливости", главного конкурента нынешней правящей коалиции, это действительно вопрос их будущего".

Яцек Кухарчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09eb3ea7-d8ea-4fa2-97b7-f9b6a34505e1/conversions/448089e7-0127-46b9-95b3-3978ca5304a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09eb3ea7-d8ea-4fa2-97b7-f9b6a34505e1/conversions/448089e7-0127-46b9-95b3-3978ca5304a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09eb3ea7-d8ea-4fa2-97b7-f9b6a34505e1/conversions/448089e7-0127-46b9-95b3-3978ca5304a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09eb3ea7-d8ea-4fa2-97b7-f9b6a34505e1/conversions/448089e7-0127-46b9-95b3-3978ca5304a4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, открытый противник и враг действующего премьера Дональда Туска, прекрасно понимает свое вероятное будущее в случае партийного провала на выборах. Если представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский возьмет президентское кресло, то политические чистки практически неизбежны.

Качиньский - один из тех, кто уже держит тревожный чемоданчик под кроватью. Он знает, на что способен Дональд Туск. Практически сразу после получения премьерских полномочий он устроил переворот в государственных медиа и захватил полный контроль над информационной повесткой. Дональд Туск на практике демонстрирует, что не потерпит критику в свой адрес и церемониться в текущих обстоятельствах ни с кем не будет.

Одна из основных интриг электоральной кампании в Польше заключается в итоговом вердикте. Последнее слово остается за Верховным судом, который должен дать оценку легальности проведенных процедур и объявить выборы состоявшимися. Но тут есть одна коллизия. Многие судьи обязаны своим статусом и положением лично Ярославу Качиньскому и партии "Право и справедливость". Если их кандидат проиграет несколько процентов, всегда остается возможность использовать румынский кейс и объявить выборы недействительными по причине внешнего вмешательства. Это буквально спасательный круг для Ярослава Качиньского.

Ярослав Качиньский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4cdde41-bd9e-46df-978d-c5c7d3f3d4e4/conversions/ef3c3a83-7de2-41d8-95be-7aa0ac026fa5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4cdde41-bd9e-46df-978d-c5c7d3f3d4e4/conversions/ef3c3a83-7de2-41d8-95be-7aa0ac026fa5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4cdde41-bd9e-46df-978d-c5c7d3f3d4e4/conversions/ef3c3a83-7de2-41d8-95be-7aa0ac026fa5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4cdde41-bd9e-46df-978d-c5c7d3f3d4e4/conversions/ef3c3a83-7de2-41d8-95be-7aa0ac026fa5-xl-___webp_1920.webp 1920w

В геополитическом плане речь во многом идет о том, кого усилят польским фактором: Румынию или Германию? Берлин традиционно идет в общей парадигме с американскими левыми. Фридрих Мерц стал олицетворением доминирования трансатлантических корпораций над государством. До возвращения в политику он возглавлял немецкое отделение BlackRock. Победа Рафала Тшасковского придаст новый импульс развитию "Веймарского треугольника". Он подразумевает тесное взаимодействие и доминирование в Европе Польши, Германии, Франции.

Альтернативным вариантом будущего для Польши является проект "Междуморье", который усилится при победе Кароля Навроцкого и кооперации с румынскими правыми.

Кто бы ни пришел в Польшу к власти, моментально решить накопившиеся проблемы социально-экономического и политического характера не получится, потому что они уже имеют долгосрочную основу. Александр Шпаковский

Будущее польского народа уже, очевидно, ему не принадлежит. Остается лишь уповать, что президент, которого им постараются назначить 1 июня, будет грабить страну не слишком интенсивно. Молодежь при любых обстоятельствах продолжит голосовать ногами в сторону более развитых европейских государств. В том числе понимая, что политика тотального милитаризма, которую проводит Варшава, затронет их в первую очередь.