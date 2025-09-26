3.64 BYN
Каллас: Европа не может помогать Киеву без поддержки Вашингтона
Европа не может помогать Киеву без поддержки Вашингтона, заявила Кая Каллас. Слова главы евродипломатии приводит "Политико".
Европа не несет ответственности за помощь Украине, утверждает Каллас. Она напомнила Трампу его обещания остановить боевые действия в Украине и заявила, что Европа без него заниматься этим не может. Каллас также отметила: США - самый крупный член Североатлантического альянса, поэтому все, что должно делать НАТО, по ее мнению, означает, что это должна делать и Америка.
Ранее Трамп изменил риторику в отношении Украины и заявил, что будет продавать оружие странам НАТО, чтобы те использовали его по своему усмотрению. Европейские чиновники, поразмыслив, пришли к следующему выводу: американский президент намерен прекратить вмешательство США в конфликт и передать всю ответственность Европе.